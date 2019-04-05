7 قرارات هامة لمجلس "الصحفيين" بأول اجتماع

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ضياء رشوان
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ضياء رشوان

خالد ميرى

قرر مجلس نقابة الصحفيين، خلال أول اجتماع له تأجيل تشكيل هيئة مكتب المجلس للاجتماع المقبل.

كما قرر المجلس فتح باب العلاج لمدة أسبوعين، وزيادة المعاشات 300 جنيه وتقديم بلاغ للنائب العام ضد الكيانات الموازية مع إرسال خطابات لمؤسسات الدولة بعدم التعامل مع أعضاء تلك الكيانات.

وكلف "رشوان" جمال عبدالرحيم عضو المجلس، بإعداد تقرير شامل عن ملف الكيانات الموازية، وإعداد خطابات لإرسالها إلى وزارة الداخلية؛ لمنع استخراج بطاقات شخصية تحمل صفة صحفي إلا لأعضاء نقابة الصحفيين، وكذلك مخاطبة المحافظين والوزارات لعدم منح النقابات الموازية أي امتيازات باعتبارها نقابات عمالية وليست مهنية.

كما قرر المجلس، إعادة فتح ملف الشهادات المزورة الذي فتحه المجلس السابق في 2015، وكلف جمال عبد الرحيم بإعداد تقرير شامل حول المستجدات في هذا الأمر، وإفادة المجلس بالجامعات التي لم تتجاوب مع النقابة لإعادة مخاطبتها.


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