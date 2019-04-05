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"مستقبل وطن": هناك تجاوب كبير من المواطنين فيما يخص التعديلات الدستورية

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مستقبل وطن
مستقبل وطن

أمينة عبد العال

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القاهرة

التعديلات الدستورية

مستقبل وطن

أكد النائب محمد ماهر حامد، أمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة، أن هناك تجاوبًا كبيرًا من المواطنين فيما يخص التعديلات الدستورية، مضيفًا أنه بشرح التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها للمواطنين تحدث استجابة وتفهم لأهميتها في تلك المرحلة، وخاصة أنها تهدف لاستمرار بناء مؤسسات الدولة المصرية.

وشدد "ماهر" في تصريحات له، على أن الفترة القادمة تحتاج إلى التكاتف والعمل على زيادة وعى المصريين فى المشاركة بكثافة في الموافقة على التعديلات الدستورية لما فيها من صالح البلاد، مشيرًا إلى أنه يتوقع مشاركة الملايين في تلك التعديلات لما تحمله من استقرار للدولة المصرية.

وأضاف "أمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة"، أن كل الحملات الإلكترونية المشبوه والتي تقف خلفها جماعة الإخوان الإرهابية لم تفلح في تشويه التعديلات الدستورية ، مؤكدًا أن وعي المصريين بأهمية التعديلات الدستورية لاستكمال تلك الفترة أجهض تلك المحاولات الفاشلة.

وتابع أن حزب مستقبل وطن بقوم بدور فعال في تلك الفترة من خلال عقد اجتماعات ولقاءات بأمانات الحزب في كافة فروعه بالقاهرة من أجل شرح التعديلات الدستورية، كما يقوم بجولات ميدانية من أجل حث الجميع على المشاركة في الاستفتاء.



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