داعية: يشرفني أن أكون من علماء السلطان

أكد الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، أنه يشرفه أن يكون من شيوخ السلطان إذا كان ذلك يتعلق بحب الوطن والانتماء له.





وقال "عبدالرازق"، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، "يشرفني أن أكون من علماء السلطة فحب الوطن من الإيمان والدفاع عنه واجب".



