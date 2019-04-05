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"مصر للعالم" الرقمية توسع شراكتها بتوقيع اتفاقية مع Travelport العالمية

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ترافل بورت

وقعت بوابة مصر للعالم "الرقمية" EG GATE اتفاقية تعاون تقنية مع شركة ترافل بورت Travelport العالمية – المنصة لرائدة في خدمات وحلول السفر – ووفقا لهذه الاتفاقية سوف تتيح ترافل بورت مجموعة من المنتجات والحلول في مجال السفر حتى تستطيع بوابة مصر للعالم وعملائها التمتع بأحدث التقنيات في صناعة السفر على منصتها "الرقمية" المتكاملة EG GATE ، التي تخدم عملاء B2B وB2C من داخل أو خارج مصر.

وقع الاتفاقية كل من السيدة الأستاذة ميرفت ألفي مديرة Travelport مصر والأستاذة الدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بوابة مصر للعالم "الرقمية" EG GATE ، وشهد التعاقد كل من الأستاذة أماني الترجمان رئيس قطاع السياحة، والسيد مودي مجيد E-travel director ببوابة مصر للعالم "الرقمية" EG GATE .

وتعد أبرز الميزات التي تتمتع بها بوابة مصر للعالم وفقا لهذا التعاون هو القدرة على إجراء التحليل قبل وبعد حجز السفر الالكتروني عبر منصتها "الرقمية" EG GATE وذلك من خلال الاستفادة من وظائف ذكاء الأعمال Business Insights التي تقدمها Travelport . كما تتيح تحليلات البيانات العملاقة الخاصة بي EG GATE على تعزيز أداء النظام، وزيادة عمليات الحجز الالكتروني على المنصة وزيادة إيرادات الدخل الأجنبي لمصر.

علقت الدكتورة ميناس إبراهيم أن شركة بوابة مصر للعالم "الرقمية" EG GATE قائلة: "يسرنا أن نتشارك مع Travelport لتعزيز قدراتنا التكنولوجية ومواصلة خلق تجربة مستخدم متكاملة للعملاء المحليين والدوليين؛ حيث أن المنصة "الرقمية" EG GATE لها رؤية تهدف الي إعادة تسويق مصر سياحيا للعالم من خلال استخدام أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية العالمية VR وAR ".

وأعربت مرفت ألفي مديرة Travelport مصر عن سعادتها بهذه الاتفاقية الجديدة وصرحت: "نحن نقدر إيمان EG GATE في قوة التكنولوجيا الحديثة التي تملكها Travel Port ، ونحن على ثقة من أن منتجاتنا وحلولنا ستساعد الشركة على تحقيق رؤيتها وتفيد قاعدة المستخدمين الكبيرة في منصة EG GATE بما يخدم رؤية مصر 2030".

وتجدر الإشارة إلى أنه تمشيا مع رؤية مصر 2030، فإن استراتيجية EG GATE للفترة 2016-2020 تتمثل في توفير المزيد من فرص صادرات المنتجات المصرية الصنع عالية الجودة عالميا وتوفير فرص عمل غير تقليدية، وكذلك دعم صغار المصنعين وأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.


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