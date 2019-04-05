"المحافظين" يدشن أمانة جديدة بالإسماعيلية

05 أبريل 2019 - 12:56 م

اعتمد المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، تشكيل أمانة جديدة للحزب بمحافظة الإسماعيلية، وذلك فى إطار سياسة الحزب للتوسع في استكمال الأمانات المختلفة بالمحافظات والتواصل الحزبي مع المواطنين.

ويفتتح المهندس أكمل قرطام، غدًا، المقر الجديد بالإسماعيلية بحضور المستشار محمد عبد المولى النائب الأول لرئيس الحزب، الأستاذ عمرو الشريف نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم، الدكتور أسامة عبد المنعم نائب رئيس الحزب لشئون الخدمات، الأستاذ أحمد حنتيش نائب رئيس الحزب لشئون الإعلام،المهندس مصطفى بكير نائب رئيس الحزب لشئون الشباب والرياضة، مدحت الحوفى أمين الحزب بالإسماعيلية، بصحبة قيادات الحزب.

ويعد ذلك بمثابة خطوة هامة في وصول الحزب لجميع المحافظات، وتقديم المشروعات و الندوات التوعوية، إضافة للفعاليات الخدمية والتعريفية بنشاط الحزب.



