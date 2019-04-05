بعد مرور 24 ساعة.. أحمد يخلع زوجته: "رفيعة ومخيفة"

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محكمة الاسرة

قضايا الخلع

أقام "أحمد.م"، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر يطلب فيها الانفصال عن زوجته بعد مرور 24 ساعة فقط، مبررًا خدعتنى بهدومها وهى رفيعة جدًا بشكل مخيف.

ويروى الزوج فى دعواه التى حملت رقم رقم 3648 لسنة 2018، إنه تزوج من "مها"، زميلته في العمل، بعد قصة حب دامت لعدة سنوات، كانت ترتدي خلال تلك السنوات "بدلة"، مفسرة بذلك بأنه "احترام".

وأوضح الزوح أن زوجته تتعمد ارتداء البدل لإخفاء نحافتها مشيرًا إلى أنها اعترفت له بأنها ترتدي ملابس كثيرة فوق بعضها كي تخفي نحافتها، "كنت ألبس 3 بناطيل شتوية تحت بنطلون البدلة حتى في الصيف، و3 بلوفرات تحت الجاكت وهو ما يعطيني حجمًا كبيرًا".

واستكمل "أحمد": بالرغم من أن زوجتي هي التي أخطأت، لكنها تريد أن تستولى على "شقى عمري" وتطردني من الشقة، كما أنها استولت على الذهب والذي يبلغ قيمته نحو 60 ألف جنيه، وتريد المؤخر 100 ألف جنيه.


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