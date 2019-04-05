عمارة: الشعب دائمًا مصدر السلطات ويثق في رئيسه جيدًا

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أكد الدكتور محمد عمارة استشاري وخبير التسويق السياسي ان مصر تعيش نقلة إصلاحية لرسم خريطة للمستقبل تقوم على تتويج تلك الشعب المصري العظيم معززا مكرما الذي أستطاع هزيمة الاستعمار الخارجي وإطماع الغزاة والاستعمار الداخلي الذي تمثل في الفاشية الدينية والراديكالية الإسلامية وتقسيم الوطن

وأضاف عمارة بأن هناك حالات من الحراك السياسي الشعبي الحميد بسبب التعديلات الدستورية وشاهدنا في مجلس النواب حوار حضاري يليق بمصر والمصريين والاستماع لكل الأطراف حتى ولو كنا نختلف مع بعضهم والاختلاف ليس لكونهم معارضة ولكن الاختلاف بسبب محاولة الاستقواء بالخارج في شكل خفي وظاهره خادع ومع كل هذا تستمر مصر في عهد الرئيس السيسي متحدية صعابها تحارب وتبني وتنهض وتسابق الزمن للحاق بركب التطور والأمم المتقدمة لنعوض ما فاتنا والفترة العصيبة التي عاصرناها بسبب مخطط الربيع العربي

اختتم عمارة بأن الشعب المصري العظيم هو مصدر السلطات وانه يحب رئيسة ويقدر جهده وتعبه وحجم التحديات حولنا وحجم الإنجازات بالداخل على الرغم من فاتورة الإصلاح الاقتصادي تلك الدواء المر الذي تجرعناه جميعا ولكن قد عبرنا مسافة كبيرة والمسافة المتبقية ستنتهي قريبا وستتحول مصر الى دولة عظمى ولكن بشرط هو اتحادنا و انتاجنا وعملنا


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