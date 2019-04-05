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"عنيك في عنينا" توزع 362 نظارة طبية على أهالي قرى منيا القمح بالشرقية

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عينك في عنينا
عينك في عنينا

أمينة عبد العال

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التنمية

صناع الخير

عينك في عنينا

نجحت مبادرة عنيك في عنينا التى تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية واوركيديا للصناعات الدوائية برعاية رئاسة مجلس الوزراء  وفى إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى حياة كريمة في توزيع عدد 362 نظارة طبية أمس على أهالى قرية العزيزية والقرى المجاورة بمركز منيا القمح محافظة الشرقية.

من جانبه صرح هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، ان عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى  واصلت عملها في محافظة الشرقية، بالتنسيق مع  الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية. وأن الحالات المستفيدة بالنظارات الطبية تم اكتشافهم خلال القافلة الطبية التي انطلقت بقرية العزيزية في وقت سابق، مشيرا إلى أن بعد أخذ قياس النظارة أثناء القافلة، وإختيار المريض للشكل المفضل لديه، يتم تسليمه النظارة الطبية والمصنوعة من أعلى الخامات وفقا للمواصفات القياسية، وتسليمها للحالات بالمجان.

من جانبه قال الدكتور أسامة عباس المشرف العام على مبادرة "عنيك في عنينا" إن المبادرة تتحمل كافة التكاليف سواء الكشف أوالعلاج وتوزيع النظارات طبية وأيضا إجراء العمليات الجراحية للحالات بعد التأكد من استحقاقها، مشيرا إلى أن دور المجتمع المدني والقطاع الخاص هو دعم جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف عباس، أن عدد مستفيدين مبادرة عنيك في عنينا تخطى 150 ألف مستفيد، في 16 محافظة من خلال القوافل التي تجوب المحافظات للكشف عن أمراض العيون بالمجان، مشيرا إلى أن مبادرة "عنيك في عنينا" تنطلق في مرحلتها الثانية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

يذكر أن المرحلة الثانية من مبادرة «عنيك فى عنينا» لمكافحة مسببات العمى انطلقت أوائل العام الجاري تحت رعاية رئيس الوزراء بالتعاون بين مؤسسة «صناع الخير» للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية وبالتنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والشئون الإجتماعية والتنمية المحلية.

 

 


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بالصور.. عنيك في عنينا" توزع 362 نظارة طبية على أهالى قرى منيا القمح بالشرقية بالصور.. عنيك في عنينا" توزع 362 نظارة طبية على أهالى قرى منيا القمح بالشرقية بالصور.. عنيك في عنينا" توزع 362 نظارة طبية على أهالى قرى منيا القمح بالشرقية بالصور.. عنيك في عنينا" توزع 362 نظارة طبية على أهالى قرى منيا القمح بالشرقية


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