المشاط تعقد لقاءات مع نظرائها في سلوفينيا واليونان وسانت لوشيس

05 أبريل 2019 - 02:16 م

على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 19 للقمة الدولية للمجلس الدولى للسياحة والسفر?WTTC Global Summit 2019 التي تعقد خلال الفتـرة من 2 إلى 4 أبريل الجارى بمدينة إشبيلية بإسبانيا، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عددا من اللقاءات الثنائية مع وزراء السياحة في سلوفينيا واليونان وسانت لوشيس وبورتوريكو.

تناولت هذه اللقاءات بحث سبل التعاون بين تلك الدول ومصر في مجال السياحة، كما ناقشت اللقاءات التجارب المختلفة في كل دولة للنهوض بقطاع السياحة بها.

وعلى صعيد اللقاءات الاعلامية عقدت الدكتورة رانيا المشاط عدة لقاءات منها لقاء تليفزيونى مع قناة Travel Weekly التي تعتبر من القنوات السياحية الأمريكية الهامة ، بالإضافة إلى لقاءات مع مجلة فوربز Forbes ،و مجلة ايه بي سي الإشبيلة ABC de Sevilla .

وأكدت الوزيرة خلال اللقاءات على التحسن في أعداد السياحة الوافدة الى مصر، مشيرة الي التقارير الإيجابية التي نشرتها وسائل الإعلام العالمية مؤخرا عن مصر واختيارها مصر من أفضل المقاصد السياحية لقضاء الإجازات فيها في 2019.

وفى سؤال لمجلة فوربز عن السياحة المستدامة أشارت الوزيرة الى أهمية قطاع السياحة في مصر كأحد العناصر الداعمة للاقتصاد القومي، حيث يلامس حياة الملايين من الناس ، مؤكدة على أهمية تقديم منتج سياحي جاذب وتنافسي، لكنه في نفس الوقت يراعي الحفاظ على البيئة الطبيعية و يكون له مساهمة إيجابية في التنمية المجتمعية.

وأضافت الوزيرة أنه من هذا المنطلق تأتي رؤية الوزارة لتطوير قطاع السياحة في مصر تماشيا مع اهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة، كما وضعت وزارة السياحة مفهوم السياحة المستدامة، بمحاورها الثلاثة البيئية والإجتماعية والإقتصادية، كعنصر أساسي في برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير القطاع.