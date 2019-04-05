» التضامن تحدد موعد صرف معاشات أبريل

05 أبريل 2019 - 02:19 م

قررت وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات شهر أبريل المحول صرفها على بنك ناصر ومكاتب البريد من خلال ماكينات ATM مطلع الأسبوع المقبل، وذلك لإجمالى 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيها.

ووجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وزيرة التضامن الاجتماعى رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أبريل اعتبارا من الاثنين الماضى الأول من أبريل لعدد 7.9 مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية تقارب 13 مليار جنيه.

و أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص أن إجمالي عدد الحالات التى قامت بالصرف حتى مساء أمس الخميس الرابع من أبريل قد بلغت مليون و 372 ألف عملية صرف بقيمة إجمالية مليار و 772 مليون جنيه حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهمم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 640 ألف عملية صرف بقيمة إجمالية 985 مليون جنيه وعدد الذين صرفوا من ماكينات ATM 730 الف عملية صرف بقيمة إجمالية 787 مليون جنيه.

وأصدرت والى تعليماتها بمتابعة سير صرف المعاشات والعمل على حل أى شكوى من أصحاب المعاشات أو القائمين بالصرف لافتة النظر إلى أنه من المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك اعتبارا من يوم 10 أبريل القادم لنحو 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه.