حفتر يبدأ تقدمه لتحرير طرابلس

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بدأت قوات الجيش الوطني تحركها إلي العاصمة الليبية طرابلس، لافتة إلي أن تحركها بشكل منظم لخوض معارك العزة والشرف والكرامة.

وحذر مكتب الاعلام التابع للقيادة العامة للجيش الليبى فى بيان صحفى، من نشر أى تفاصيل للتقدمات وتحديد تمركزات الجيش الليبى ومواقع وأماكن تقدمه من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين حفاظا على أرواح جنود الجيش.

ودعا الجيش الليبى المواطنين المدنيين بالابتعاد قدر الإمكان عن أى مواقع للاشتباكات حفاظا على سلامتهم، مؤكدا أن مكتب الاعلام سينشر تفاصيل أية تقدمات حال الانتهاء منها وتأمين المناطق المحررة.



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