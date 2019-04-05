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امام مسجد

هذا ما طلبه المتهم بقتل إمام المسجد قبل تنفيذ جريمته

المسجد

أستاذ جامعي وراء مقتل إمام مسجد في الهرم

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القبض على قاتل إمام مسجد بالهرم

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امام مسجد
امام مسجد

متابعات- أمينة عبد العال

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مسجد

أمام

الهرم

أعلن شهود عيان في واقعة مقتل إمام مسجد الهرم، عن مفاجأة جديدة قام بها القاتل قبل تنفيذ جريمته، حيث طلب من الإمام أن يقرأ عليه آية الكرسى قبل الصلاة.

وأضاف الشهود، أن المتهم حضر قبل خطبة الجمعة، وطلب من شيخ المسجد أن يقرأ آية الكرسى عليه، وبعد انتهاء الخطبة وأثناء ركوعه فى الركعة الثانية انقض عليه العاطل بسكين وقتله.

وكان شارع الأمراء بمنطقة الهرم قد شهد واقعة مأساوية وهي عاطل يقتل إمام مسجد في الهرم أثناء ركوعه فى صلاة الجمعة.

وكشفت التحريات الأولية حول مقتل إمام مسجد أن المتهم مهتز نفسيا، وصاح قبل قتل الإمام، وقال: أنا المهدى المنتظر وأنت إبليس. ثم تخطى صفوف المصلين، وطعن الإمام 3 طعنات أثناء ركوعه فى الركعة الثانية.

تعود الواقعة إلى أنه أثناء أداء إمام مسجد لصلاة الجمعة بشارع الأمراء التابع لدائرة قسم شرطة الهرم، سدد له أحد الأشخاص طعنة نافذة بواسطة سكين بظهره؛ مما أسفر عن مفارقته الحياة، وأسرع المصلون للتحفظ عليه وضبطه، وتم تسليمه لرجال المباحث.

ورجحت التحريات أن المتهم يعانى من مرض نفسى، وتمكن المصلون من القبض على المتهم، وجرى تسليمه إلى قسم شرطة الهرم للتحقيق معه. وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



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