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عارضة أزياء تكشف أسرار علاقتها بـ«رونالدو»

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رونالدو
رونالدو

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رونالدو

المصريون

جورجينا

كشفت الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، عن علاقتها بالنجم البرتغالي وذلك خلال لقائها مع احدى المجلات الفرنسية بنسختها الإيطالية المتخصصة في عالم الأزياء.

وقالت جورجينا خلال حديثها مع مجلة الأزياء الشهيرة أن علاقة حبها برونالدو بدأت في ديسمبر عام 2016 حينما تقابلا في حملة دعائية، مؤكدة أن المقابلة الأولى بينهما كانت في متجر جوتشي بمدينة مدريد الإسبانية حينما كان يلعب رونالدو في صفوف النادي الملكي وكانت جورجينا تعمل كمساعدة مبيعات في هذا المتجر وتعرفت حينها عليه.

وأكدت جورجينا أن علاقة الحب بينها وبين رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرات، كانت منذ لقائهما الأول، ولديهما طفلة تُدعى ألانا مارتينا.

وانتقلت جورجينا في حديثها عن لقطة بكائها الحار التي التقطتها الكاميرات خلال مباراة يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي نجح خلالها رونالدو في تسجيل 3 أهداف "هاتريك" وقيادة البيانكونيري للتأهل لدور الثمانية من المسابقة، حيث أشارت قائلة:"كنت متحمسة للغاية لرؤية رونالدو ومثابرته وعمله الشاق، اسعى دائما لدعمه، أنا فخور جدًا به".

يذكر أن يوفنتوس سيواجه فريق أياكس الهولندي في دور الثمانية من دوري الأبطال، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.


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