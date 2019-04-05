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«الرقابة الإدارية»: السيسي شهد إطلاق منصة العلوم والتكنولوجيا

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حسن علام- متابعات

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الرئيس عبد الفتاح السيسى

هيئة الرقابة الإدارية

المنتدى العالمي للتعليم العالي

أكدت هيئة الرقابة الإدارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد خلال الجلسة الأولى من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية، إطلاق منصة العلوم والتكنولوجيا "Scienec Hub " لتشكيل منظومة للابتكار الوطني.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان اليوم الجمعة 5 أبريل، أنها أطلقت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة العلوم والتكنولوجيا "Science Hub " بهدف خلق مساحة للتواصل بين الباحثين والأكاديميين على المستويين المحلي والدولي والقطاعات الحكومية والصناعية والشركات الناشئة والمؤسسات التمويلية لتكون بمثابة منظومة للابتكار الوطني.

وأوضحت الرقابة الإدارية، أن إطلاق المنصة يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة العمل البحثي والاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة لسد الفجوة بين منظومة العمل البحثي والمؤسسات الصناعية والشركات الناشئة ومصادر التمويل وبدعم من القيادة السياسية.

وأشارت الهيئة، إلى أن هذه المنصة تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة من خلال قياس أوجه القصور في المجالات ذات الأهمية لتوجيه البحث العلمي لتطويرها بهدف بناء خريطة مصر التكنولوجية.


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