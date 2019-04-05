مكافآت خيالية للاعبي الزمالك قبل موقعة أغادير

05 أبريل 2019 - 08:44 م

رصد مجلس إدارة نادى الزمالك، مكافآت مغرية للاعبى الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام حسنية أغادير فى المباراة التى ستقام بعد غد الأحد، علي ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائي من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الزمالك حاليا تحت إشراف الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى مرانه الأول بمدينة أغادير المغربية بعدما وصلت البعثة البيضاء إلى المدينة المغربية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وضم الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، 20 لاعبًا لمواجهة حسنية أغادير وهم:"محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد وعمر صلاح فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وبهاء مجدى ومحمد عبد السلام فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمد ابراهيم وإبراهيم حسن ومحمد عنتر فى خط الوسط، عمر السعيد وخالد بوطيب فى خط الهجوم".