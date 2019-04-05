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"علي جمعة": الله أُمرنا بكفالة اليتيم ولو كان غنيًا

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علي جمعة
علي جمعة

حسن علام- متابعات

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الدكتور على جمعة

مفتي الجمهورية السابق

عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريفوالكفالة.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله- سبحانه وتعالى- أوصانا في حق اليتيم الغني بالشفقة والرحمة والكفالة.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه حتى إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ مَسَحَ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ إلاَّ لِلَّهِ كَانَ لَهُ فِي كُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ»، منوهًا بأننا «أمرنا أن نكفل اليتيم ولو كان غنيًّا، وأن نحافظ على ماله حتى يرشد ويكبر، فما بالك باليتيم الفقير .. ! فإن الله - سبحانه وتعالى - أمرنا أن نأويه، وأن ننفق عليه، وأن نَحِنَّ له ونعوضه عن ما قد ابتلاه الله به من يُتم، وفعل ذلك ليختبرنا نحن».

واستطرد: «فقد انتقل أبوه أو انتقلت أمه إلى رحمة الله وتركوه في هذه الحياة الدنيا، والمُختبَر هو من عاش .. هو ذلك الحي الذي يرى اليتيم أمامه فيجب عليه أن يبره وأن يقوم بشأنه، وأن ينفق عليه وأن يربيه على الصلاح، فقال الله، تعالى،: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ»، فالإصلاح هو المهم في هذه القضية كلها، وينبغي أن تكون حنَّانًا وألا تكون منَّانًا».


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