وزيرا الرياضة والبيئة يحضران مارثون الخير

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

محمود أبو سعد

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حضر اليوم الجمعة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فاعليات ماراثون الخير يجمعنا، والتي تنظمها جمعية صوت طلاب مصر "صوت شباب مصر" وتحت شعار "الخير يجمعنا" برعاية وزارة الشباب والرياضة ، وبالتعاون مع وزارة البيئة ، والاتحاد الرياضي للجامعات.

شارك في المارثون 500 شاب وفتاة، حيث انطلق من أمام دار الأوبرا المصرية، وانتهى بمقر جامعة القاهرة" مقر الاتحاد الرياضي للجامعات"، ويهدف هذا الماراثون الى حماية البيئة واستغلال الطاقة النظيفة وتوفير المحروقات والترويج للاماكن الاثرية المصرية والمستشفيات الحكومية.

والتأكيد على تفعيل مبادرة محاربة السمنه لدي الشباب كما أشار إليها الرئيس السيسي ، والرامية لتنشئة جيل يُدرك قضايا بلاده.

وفي كلمته عبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالتواجد وسط مجموعة من الشباب المبادرون والمساهمون بإيجابية لنشر رياضة الممارسة، من خلال إقامة الماراثونات والمهرجانات والسباقات الرياضية، التي تؤكد على الدور المجتمعي للرياضة.

وأثنى وزير الرياضة، جهود الشباب أصحاب المبادرة، والتي سيكون لها عظيم الأثر في تطوير الإطار الفكري للشباب في مختلف المحافظات.

وأختتم "صبحي"،بتوجيه الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على حضورها ومشاركتها للشباب، وتوعيتهم من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة، وإيمانا منها بدور الرياضة في تحقيق ذلك.

وفي المقابل قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن دورنا كمسئولين هو التواجد الدائم والمستمر، من أجل تحقيق أهداف وخطط الوزارة على أرض الواقع، مشيرة إلى أن هذا الماراثون يساهم في الترويج للمبادرات الوطنية من أجل الحفاظ على البيئة، مؤكدة على ان هذا يأتي في إطار التعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة.

واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد كلمتها بتوجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على جهوده في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال الرياضة.

حضر فعاليات المارثون الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، الدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة، وقد بدأ الماراثون من دار الأوبرا الى جامعة القاهرة ، ثم مؤتمر تدشين للماراثون شهرياً بحضور السادة الوزراء، ثم حفل ترفيهي تضمن فقرات من، المواهب الشبابية.


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