«صلاح» يحقق رقم قياسي جديد بهدفه في « ساوثهامبتون»

05 أبريل 2019 - 11:30 م

انتهت مواجهة ليفربول أمام ساوثهامبتون، بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل النجم العربي المصري محمد صلاح الهدف، الثاني، بعد صيام لفتره عن التهديف، ليحقق بهذا الهدف رقما قياسيا جديدا باسمه مع فريقه، حيث وصل «مو صلاح» إلى هدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول.



وبهذا يصبح صلاح اسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل للهدف 50 في الدوري الانجليزي في 69 مباراة، متفوقا على فيرناندو توريس ولويس سواريز، برصيد 72 و86 مباراة على الترتيب.

وثالث أسرع لاعب في تاريخ الدولري الانجليزي يسجل 50 هدفا في اقل عددا للمباريات، خلف كل من الإنجليزي آلان شيرر برصيد 66 مباراة، ورود فان نسلتروي برصيد 68 مباراة.

وأنضم صلاح إلى ليفربول مطلع الموسم الماضي، وسجل 32 هدفًا، ليتوقف رصيده عند 18 هدفًا في الموسم الجاري.

وكان صلاح قد وصل إلى 50 هدفًا إجمالياً في البريميرليج، بفضل هدفيه بقميص تشيلسي، ثم 48 هدفًا بقميص ليفربول.







