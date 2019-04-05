الرئاسة الفرنسية: طلب تأجيل "بريكست" ما زال مبكرا

05 أبريل 2019 - 11:00 م

اعتبرت الرئاسة الفرنسية، أن طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل، "ما زال مبكرا".



ووفق إعلام بريطاني، أرسلت رئيسة وزراء البلاد تيريزا ماي، خطابا إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، رسالة تطالبه فيها بتمديد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى التاريخ المذكور.



واشترط بيان صادر عن قصر الإليزيه، الجمعة، أن تعرض بريطانيا "خطة بديلة موثوقة"، حتى يتم ذلك.



ودعا البيان بريطانيا إلى تجهيز خطة بديلة، قبل انعقاد قمة "بريكست" الأسبوع المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل، مشيرًا أن التأجيل "لا يعد حلا للموضوع".



والثلاثاء، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن رفض اتفاق "بريكست" ثلاث مرات من قبل البرلمان البريطاني، يدفع خروج المملكة من الاتحاد دون اتفاق.



واعتبر أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يبقى مرهونا بالأزمة السياسية في بريطانيا، لأمد طويل.

