  • السبت 06 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:14 ص
بحث متقدم
النائب مصطفى بكري

"بكري" يكشف كواليس وأسرار اجتماعه مع المشير طنطاوي

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على ضبط 2 طن هيروين خام بالبحر الأحمر

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة ينفعل على مشاهديه لهذا السبب الغريب

نتنياهو

"لن أمنح غزة لعباس والانقسام الفلسطيني ليس سيئا لإسرائيل"

صلاح

«صلاح» يحقق رقم قياسي جديد بهدفه في « ساوثهامبتون»

لا جارد

لهذا السبب.. «النقد الدولى» يحذر من كارثة عالمية

قنوات الإخوان

سلفي يطالب بالدعاء على قنوات الإخوان من المنابر

الإمام ضحية مسجد الهرم

شاهد.. الصور الأولى لإمام المسجد ضحية حادث الهرم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

فى هذا اليوم.. أمريكا تعلن تفاصيل «صفقة القرن»

شعار جماعة الإخوان

فتوى سلفية: توبة «الإخوان» مقبولة دينيًا

مجلس الأمن: التقدم العسكري نحو طرابلس سيعيد البلاد للفوضى

عرب وعالم

مجلس الأمن
مجلس الأمن

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

العموم البريطاني يرفض اتفاقا معدلا لـ"بريكست"

#

واشنطن تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن السبت حول فنزويلا

#

مفهوم مجلس الأمن الدولي

#

مجلس الأمن يصوت بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

دعا رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر، الجمعة، جميع الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن التصعيد.
وقال ديلاتر في تصريحات للصحفيين قبيل انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول ليبيا "في الوقت الذي أتحدث لكم فيه، فإن قوات خليفة حفتر تقترب أكثر وأكثر من طرابلس".
وأضاف: "ندعو كافة الأطراف إلى وقف التصعيد الذي سيأخذ البلاد مجددا إلى الفوضى".
وأكد السفير الفرنسي دعم بلاده بقوة لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الخاص غسان سلامة، الرامية لإنهاء الوضع الحالي وإطلاق زخم سياسي.
وأردف قائلا: "نطالب جميع الأطراف للعمل بشكل إيجابي، ونؤكد على ضرورة عقد المؤتمر الوطني الجامع في موعده باعتباره حجر أساس، مع التشديد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة".
من جهته قال نائب المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة جوناثان ألن، إنه "يتعين على قوات حفتر العودة لمواقعها السابقة، لأن هكذا عملية عسكرية لن تكون ناجحة بالنسبة لأي طرف".
وأضاف في تصريحات للصحفيين قبيل بدء جلسة المجلس الأمن: "دعونا لعقد الجلسة لأننا قلقون للغاية إزاء التقدم نحو طرابلس وسوف نستمع للمبعوث الأممي لنرى ما لديه".
بدوره أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العيتبي، أن موقف بلاده يتطابق مع موقف أميني عام الجامعة العربية والأمم المتحدة.
وقال في تصريحات للصحفيين: "نطالب كافة الأطراف بضبط النفس والحوار والجلوس إلى مائدة التفاوض".
والخميس، أطلق خليفة حفتر، قائد قوات الشرق الليبي، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد أي تهديد.
عملية حفتر جاءت قبل 10 أيام من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الجامع بمدينة غدامس، برعاية أممية، ما أثار رفضا محليا ودوليا.
ومنذ سنوات، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة بين حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "أديب": مو صلاح يكسر النحس ويرد على المشككين
» "عكاشة": "إحنا لازم ناخد السياح على حجرنا الأول"
» لطفي لبيب يكشف سر بكائه بمهرجان شرم الشيخ
» "سعفان" يزف بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص
» مجلس الأمن يعتزم محاسبة مثيري الصراع في ليبيا
» بيرو.. اكتشاف أحفورة حوت برمائي بأربعة أقدام
» مراسل «بي إن سبورت» ينشر صوره «مرعبه» لميسي
» من قصر البشير.. الرئاسة تصدر بيانًا
» "صبحي وأبو ريدة" يتفقدان موقع إجراء حفل قرعة أمم أفريقيا
» بعد مقتل إمام الهرم.. وزير الأوقاف يقيل وكيل الجيزة وقياديين
» مقتل بحار بالرصاص في قاعدة بحرية فى أمريكا

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات