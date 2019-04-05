» "أديب": مو صلاح يكسر النحس ويرد على المشككين

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على إحراز اللاعب محمد صلاح هدفا في مرمى نادى ساوثهامبتون في الدقيقة 82 منذ قليل، قائلا: "كم أنت عظيم يا صلاح".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "أخيرا صلاح كسر النحس".
وتابع "أديب" أن صلاح خلع فانلة الفريق تعبيرا عن فرحته، وكأنه يقول للجميع "ها أنا موجود".


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