"بكري" يكشف كواليس وأسرار اجتماعه مع المشير طنطاوي

سرد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، تفاصيل اجتماعه مع المشير طنطاوي، بعد ثورة 25 يناير ورحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتًا إلى أن كلمات حازم صلاح أبو إسماعيل كانت بداية لأحداث العنف التي شاهدناها في شارع محمد محمود.



وأوضح "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أنه في هذا الوقت تحدث معه الفريق سامي عنان، وأخبره بأن يأتي إليهم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأثناء دخوله تحدث معه مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأخبره بأن يأتي إلى مكتبه، وبعدما ذهب أتى المشير حسين طنطاوي واللواء سامح صادق.

وأوضح "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أنه في هذا الوقت تحدث معه الفريق سامي عنان، وأخبره بأن يأتي إليهم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأثناء دخوله تحدث معه مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأخبره بأن يأتي إلى مكتبه، وبعدما ذهب أتى المشير حسين طنطاوي واللواء سامح صادق.