  • السبت 06 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:08 ص
بحث متقدم
الكنيسة تشارك في صكوك لحوم الاضاحي

تحذيرات من ارتفاع أسعار اللحوم الأيام المقبلة

النائب مصطفى بكري

"بكري" يكشف كواليس وأسرار اجتماعه مع المشير طنطاوي

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على ضبط 2 طن هيروين خام بالبحر الأحمر

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة ينفعل على مشاهديه لهذا السبب الغريب

نتنياهو

"لن أمنح غزة لعباس والانقسام الفلسطيني ليس سيئا لإسرائيل"

صلاح

«صلاح» يحقق رقم قياسي جديد بهدفه في « ساوثهامبتون»

لا جارد

لهذا السبب.. «النقد الدولى» يحذر من كارثة عالمية

قنوات الإخوان

سلفي يطالب بالدعاء على قنوات الإخوان من المنابر

الإمام ضحية مسجد الهرم

شاهد.. الصور الأولى لإمام المسجد ضحية حادث الهرم

شعار جماعة الإخوان

فتوى سلفية: توبة «الإخوان» مقبولة دينيًا

لهذا السبب..

تحذيرات من ارتفاع أسعار اللحوم الأيام المقبلة

آخر الأخبار

الكنيسة تشارك في صكوك لحوم الاضاحي
الكنيسة تشارك في صكوك لحوم الاضاحي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تعرف على أسعار اللحوم اليوم

#

الأهلى يقترب من التعاقد مع مدافع العهد اللبنانى

#

"اقتصادية النواب" تزف بشرى سارة للمواطنين

#

نقيب الفلاحين يكشف سبب ارتفاع أسعار الفول

كشف هشام عبد الله، خبير الثروة الحيوانية، عن أن مصر ستواجه كارثة كبيرة في أسعار اللحوم في الأيام المقبلة؛ بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.
وأضاف"عبد الله"، خلال حواره مع فضائية "المحور" مساء الجمعة، أن سعر الأعلاف في مصر أعلى من السعر بالدول الأخرى، موضحًا أن سعر طن الأعلاف 1000 دولار، وفي مصر 1300 أو 1400 دولار، رغم أن الدولة تعفي مستلزمات الأعلاف من الجمارك.
وأشار خبير الثورة الحيوانية إلى أن 12 شركة فقط تسيطر على صناعة الأعلاف في مصر، مشيرًا إلى أنه يوجد نقص كبير في اللحوم في الدولة، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول غير تقليدية على المدى البعيد والقريب لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو: فنانة شهيرة: "مش فخورة أوي إني أنثى"
» فنان قبطي شهير: لغتي تحسّنت بسبب قراءة القرآن
» محمود سعد يكشف جانب حساس جدا من حياته
» "أديب": مو صلاح يكسر النحس ويرد على المشككين
» "عكاشة": "إحنا لازم ناخد السياح على حجرنا الأول"
» لطفي لبيب يكشف سر بكائه بمهرجان شرم الشيخ
» "سعفان" يزف بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص
» مجلس الأمن يعتزم محاسبة مثيري الصراع في ليبيا
» بيرو.. اكتشاف أحفورة حوت برمائي بأربعة أقدام
» فى هذا اليوم.. أمريكا تعلن تفاصيل «صفقة القرن»
» مراسل «بي إن سبورت» ينشر صوره «مرعبه» لميسي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات