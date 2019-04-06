» محمود سعد يكشف جانب حساس جدا من حياته

06 أبريل 2019 - 01:10 ص

رد الإعلامي محمود سعد على أحد المتابعين، والذي اتهمه بمناصرة السيدات ضد الرجال لأنه يكره أبيه ويتحدث عنه بالسوء، موضحًا أنه لا يتحدث عن أبيه أصلا ولا يذكره لأنه لا يعرفه، ورآه مرات معدودة طوال حياته.

أضاف سعد، خلال حلقة الجمعة من برنامجه “باب الخلق”، المذاع على قناة “النهار”، أنه لم يعش مع أبيه ورآه من بعيد فقط، موضحًا أن كراهية الأب أمر حقير، قائلاً: “أنا مبكرهش أبويا أنا أصلا معرفتوش.. الأب لا يجب أن يُكره أبدًا”.

