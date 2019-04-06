» فنان قبطي شهير: لغتي تحسّنت بسبب قراءة القرآن

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الفنان لطفي لبيب
الفنان لطفي لبيب

المصريون ـ متابعات

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أكد الفنان لطفي لبيب أنه أثناء دراسته في معهد الفنون المسرحية، كان ضعيفًا في اللغة العربية، لذلك نصحه الفنان سعد أردش بكثرة قراءة القرآن الكريم.لطفي لبيب
وأضاف لبيب، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج “الجمعة في مصر” المذاع على قناة “mbc مصر”، مساء الجمعة، إنه بالفعل عمل بالنصيحة وقرأ القرآن الكريم كثيرًا، رغم كونه مسيحي، وتحسّنت لغته بسبب ذلك.
تابع أنه كان يقرأ سورة النمل ومريم وياسين؛ مشيرًا إلى أنه من عشاق الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود الطبلاوي ويحب الاستماع إليهما. ولفت لبيب إلى أنه رفض تجسيد دور “الشيخ” في كل أعماله، موضحًا أنه رفض تجسيد دور داعية فاسد في أحد مسلسلات المخرج حسني صالح؛ قائلا: “قولتله مستحيل أعمل الدور ده.. قالي ليه.. قولتله أنا صليت استخارة وقررت مش همثل الدور ده”.

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