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بالفيديو: فنانة شهيرة: "مش فخورة أوي إني أنثى"

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الفنانة سماح أنور
الفنانة سماح أنور

المصريون ـ متابعات

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أكدت الفنانة سماح أنور، إنها تمنت أن تكون رجلًا، بسبب نظرة المجتمع للمرأة، وتعامله معها على أنها تابع للرجل، وبالتالي مستباحة في كل شيء وفي أي وقت.سماح أنور
وأضافت “أنور”، خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج “تحيا الستات”، على قناة “النهار”، أن التعامل مع السيدات ليس عادلًا لذلك كانت تتمنى طوال الوقت لو أنها وُلدت رجلًا، قائلة: “كنت بقول من ليه مكنتش راجل، عشان أبقى حرة أكتر، مكنتش بحب أظهر أنوثتي وأتعامل كأنثى أكتر بسبب تعامل المجتمع مع المرأة.. ومكنتش فخورة أوي إني أنثى أصلا”.
وتابعت أنها لو كانت رجلا، لتمنت أن تكون الفنان الراحل حسن كامي لأنه شخص مثالي، “جنتل” ومخلص ومحترم، على حد وصفها، موضحةً أنها لو كانت رجلًا وشاهدت أشخاصا يغازلون فتيات فسوف تقتلهم، مضيفة: “وهشرحهم”.


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