أسرار مثيرة تكشفها جامعة المنيا عن قاتل إمام مسجد فيصل

06 أبريل 2019 - 08:11 ص

كشف الدكتور عادل عبدالله - عميد كلية الزراعة بجامعة المنيا - مفاجآت كبرى عن قاتل إمام مسجد فيصل .



وقال "عبدالله" في تصريحات صحفية: "أحمد محمد، كان يعمل مدرسًا بكلية الزراعة في جامعة المنيا، وتقدم باستقالته منذ أكثر من عام، ومنذ ذلك التوقيت توجه إلى القاهرة، وبدأ يعمل في مجال الأعمال الحرة".



وأضاف: "المتهم أثناء فترة عمله بكلية الزراعة تم تحويله أكثر من مرة للشئون القانونية بسبب مخالفات إدارية"، لافتا إلى أن تعاملاته مع زملائه لم تكن على ما يرام، وأن ما فعله اليوم يؤكد أنه شخص غير سوى "حسب فيتو".

