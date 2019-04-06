إطلاق نار داخل قاعدة بحرية أمريكية

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وقع حادث إطلاق نار داخل قاعدة "أوشيانا" التابعة لطيران البحرية الأميركية، في ولاية فرجينيا، وأسفر الحادث عن إصابة جندية ومقتل منفذ الهجوم.

وقالت قيادة القاعدة البحرية على صفحتها في "تويتر":  إن الحادث وقع صباح أمس الجمعة، وأن مطلق النار "جرى التعامل معه"، فيما أصيب شخص واحد بجروح ونقل إلى المستشفى.

وأكد قائد القاعدة تشاد فينسليتي أن خلافا تافها بين عسكري وزميلته تطور فأطلق الرجل عدة رصاصات عليها، ما أدى إلى إصابتها بجروح لا تهدد حياتها، وجرى نقلها إلى المستشفى"، وأن مطلق النار تم التعرف على هويته فورا، وقتل على أيدي حرس القاعدة.

وتنتشر في قاعدة "أوشيانا" أسراب من المقاتلات القاذفة من طراز F/A-18 Super Hornet ، كما تضم هذه القاعدة أكبر مركز للتدريب ?الصيفي? للطيارين على الساحل الشرقي ?للولايات المتحدة.
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