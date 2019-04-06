شاهد.. قطار يصدم سيارة إسعاف ووفاة الطبيب والمسعف

06 أبريل 2019 - 10:38 ص

حاول سائق سيارة إسعاف الفرار من قطار يأتي أمامه ليتفادى الاصطدام به، أثناء عبوره السكة الحديد إلا أنه لم ينجح وأدى الأمر إلى موت الطبيب والمسعف والسائق في حالة حرج.

انتشر مقطع مصور تم تصويره من إحدى كاميرات المراقبة الموضوعة في مكان الحادث في مدينة بوشيكوفو البولندية، والتي أظهرت محاولة سائق سيارة الإسعاف اجتياز السكة الحديدية على الرغم من إغلاق الحاجز.

ليقوم السائق بمحاولة العودة بالسيارة بعيدًا عن السكة الى أنه لم ينجح بذلك لأن القطار كان قد وصل.

ليصطدم القطار وسيارة الإسعاف وجها لوجه، ما أدى لجر سيارة الإسعاف لعشرات الأمتار.

وبحسب الجهات الامنية فإن الحادث نجم عنه وفاة شخصين هما الطبيب والمسعف في الوقت الذي يوجد فيه السائق بحالة حرجة.