الإسكان.. تكشف عن آخر التطورات بمدينة أسيوط الجديدة

06 أبريل 2019 - 10:39 ص

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 648 وحدة سكنية (27 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدينة أسيوط الجديدة، وتم الانتهاء من تنفيذ 11280 وحدة أخرى (470 عمارة)، موضحًا أنه جارٍ تنفيذ 22 مشروعاً خدمياً، بالإضافة إلى 35 مشروعًا تم الانتهاء من تنفيذها، لتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدينة.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة جارٍ تنفيذ 22 مشروعاً خدمياً، وبها نقطة شرطة بمنطقة الإسكان الاجتماعى، ومخبز، ومدرسة ثانوي عامة، ومدرسة تعليم أساسي، وسوقان تجاريتان نموذج (3 محال)، ومسجد، ونقطة إسعاف، وملعب خماسى، ومركز شباب مصغر بمركز الخدمات الرئيسي، وملعب ثلاثي بمركز الخدمات، بمنطقة 226 فداناً بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وحضانة طفل بمنطقة شمال الجامعة، ووحدة صحية بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة رجال الأعمال، وسوقان تجاريتان نموذج (3 محال)، بمنطقة شمال الجامعة، وملعب ثلاثي بمركز خدمات منطقة 375 فداناً الجنوبية، والمرحلة الثانية لمدرسة النيل الدولية، وملعب خماسي بمنطقة ابني بيتك 2، وحضانة طفل بمنطقة باقي الحي الثاني، ومحطة نهاية الخطوط بمركز خدمات الحي الأول، وسوقان تجاريتان نموذج (3 محال)، بمنطقة باقي الحي الثاني، وملعب خماسي بمركز خدمات الحي الأول، ومدرسة تعليم أساسي بمنطقة شمال الجامعة، وملعب خماسى بمنطقة باقى الحى الثانى.

وأضاف إبراهيم أنه تم الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية، ووحدة صحية، ومدرسة تعليم أساسي، و5 حضانات، و5 أسواق تجارية، وسوقين تجاريتين نموذج (3 محال)، بمنطقة الإسكان الاجتماعى، بمنطقة 226 فداناً بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وسويقة بمنطقة مركز خدمة الإسكان العائلي الثاني، ومدرسة تعليم أساسي، وحضانة، بمنطقة ابني بيتك 4، وحضانة طفل بمنطقة الإسكان العائلي الأول، وسوق تجارية إدارية بمركز خدمات شمال الجامعة، وسوق تجارية بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة 375 فداناً بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وسوق تجارية إدارية بمركز الخدمات الرئيسي لمنطقة رجال الأعمال، ونقطة الإطفاء بمركز الخدمات الرئيسي بمنطقة 226 فداناً جنوب شرق المدينة، وملعب ثلاثي بمركز خدمات منطقة 375 فداناً قطع أراضى الإسكان الاجتماعي بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وملعب ثلاثي بمركز خدمات منطقة شمال الجامعة، وملعب ثلاثي بمركز خدمات منطقة رجال الأعمال، ووحدة صحية بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة 375 فداناً بالتوسعات الجنوبية الشرقية، ومدرسة تعليم أساسي بمنطقة الإسكان الاجتماعي 375 فداناً جنوب شرق المدينة، ومدرسة تعليم أساسي بمركز خدمات المجاورة الرابعة بمنطقة رجال الأعمال (مدارس النيل)، وحضانة طفل بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة 375 فداناً بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وملعب ثلاثي بمنطقة شمال الجامعة، وحضانة بالمجاورة الثانية بمنطقة رجال الأعمال، وحضانة طفل بالمجاورة الرابعة بمنطقة رجال الأعمال، وحضانة بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة 375 فداناً جنوب شرق المدينة، ومكتبة ونادي طفل بالحي الثاني، ونقطة إطفاء بمركز خدمة الامتداد المستقبلي، ووحدة صحية بمنطقة شمال الجامعة، ووحدة صحية، ومدرسة تجريبية، ومدرسة ثانوي عامة، بمنطقة باقي الحي الثاني، ومدرسة تعليم أساسي بمنطقة شمال الجامعة، وملعب ثلاثي بمنطقة رجال الأعمال.