حملات أمنية مكثفة فى الجيزة

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ضبط 33 متهما و6 آلاف مخالفة بالجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة حملاتها لتطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة، وأسفرت حملة عن ضبط 15 متهمًا بحوزتهم  1365 جرام حشيش، و73 قرصا مخدرا، و30 جرام هيروين

كما أسفرت حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، عن تنفيذ 7 أحكام قضائية، وضبط 11 مشتبه بهم، وبائعين متجولين، بالإضافة إلى إزالة عدد من إشغالات المقاهى والمحلات التجارية.

وفى شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، تمكن رجال المباحث من ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم 3 أسلحة بيضاء، ومسجلين خطر، ومواد مخدرة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 6 مشتبه بهم، وتنفيذ 24 حكما قضائيا، وحرر ضباط مباحث التموين 90 قضية تموينية متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.


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