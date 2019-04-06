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شعراوى: 9869 شكوى تلقتها "صوتك مسموع" منذ انطلاقها فى أكتوبر الماضى

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متابعات حنان حمدتو

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أفاد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بأنه تلقى تقرير شهر مارس 2019 حول مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها الوزارة نهاية أكتوبر الماضي لتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها والتواصل معهم وذلك في إطار 5 محاور رئيسية وهى مخالفات البناء والتعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخلفات بأنوعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة.

وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير، إلى أن المبادرة تواصلت مع المواطنين لاستقبال الشكاوى عبر الوسائل التي تم الإعلان عنها سواء الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أو رقم الواتس آب أو عبر الإيميل أو الخط الساخن، حيث بلغ عدد الرسائل في جميع القنوات بالمبادرة حتى بداية نهاية مارس 2019 نحو 41 ألفا و422 رسالة منها نحو 9869 شكوى تم حل 95.6 % منها وجار حل باقى الشكاوى ، كما أن أكثر الشكاوى خلال شهر مارس هي القمامة والإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى مخالفات البناء والفساد.

وتضمن التقرير أن عدد الرسائل التي تلقتها خدمة (الواتس آب) بالمبادرة خلال شهر مارس كانت نحو 4903 رسائل منها 1817 شكوى مستوفاة، حيث تم الرد على 88.4 % من تلك الشكاوى، منها 32% شكاوى من الإشغالات و8.6% شكاوى مخالفات البناء، و9% شكاوى من التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، و4.4% شكاوى من الفساد.

وأشار التقرير إلى أنه جار التنسيق بين فريق عمل المبادرة بالوزارة مع فرق العمل المشكلة في المحافظات للرد على الشكاوى، وجار تباعًا الرد على الشكاوى المتبقية.

وفيما يخص البريد الإلكترونى للوزارة، تبين من التقرير أنه تلقى خلال شهر مارس 173  رسالة وتضمنت 59 شكوى تم الرد على 93.3 % منها.

وفيما يخص صفحة المبادرة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك)، تبين من التقرير أن عدد متابعى الصفحة خلال شهر مارس بلغ نحو 7764 متابعا وبلغ عدد المشاهدين لها نحو 15 ألف مشاهد، وبلغ عدد الرسائل الواردة على الصفحة نحو 331 رسالة وبلغ عدد الشكاوى بها 237 شكوى تم الرد على 77.6 %.

كما أشار التقرير إلى تلقى الخط الساخن للمبادرة نحو 250 اتصالا تليفونيا من المواطنين للاستفسار عن المبادرة.


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