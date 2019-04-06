كورال أطفال مصر مع كبار الفنانين فى احتفالية أنا حقق ذاتى

06 أبريل 2019 - 11:11 ص

وسط إعجاب شديد شارك أبناء كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب أمس الجمعة فى احتفالية "أنا – احقق ذاتى" والتى نظمت بالتعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة بقاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس فى إطار الاحتفالات بيوم اليتيم، حيث قدم أبناء كورال أطفال مصر بمصاحبة كبار المطربين على الحجار و محمد ثروت ومدحت صالح باقة من أشهر وأجمل أغانيهم فى وصلات غنائية لاقت الإعجاب الشديد من الحضور

هذا وقد تألق الأبناء بعدد من أجمل الأغانى الوطنية والأجنبية منها يا أغلي اسم في الوجود حيث صاحب الكورال الفنان القدير محمد ثروت فى أروع الأغانى الوطنية كل بلاد الدنيا جميلة وأغنية مصر يا أول نور فى الدنيا كما قام الأبناء بمصاحبة الفنان الكبير مدحت صالح بغناء أغنية برمى السلام وأغنية ولا دية وبمصاحبة الفنان االكبير علي الحجار فى أغنية بوابة الحلوانى .

هذا كما تضمن الحفل عرضا لعدد من أبناء الكورال المتميزين وقصص نجاحهم مع الكورال الذى استطاع أن يحقق أحلامهم فى النجاح وقدرتهم على تجاوز العديد من الصعاب كما تضمن الحفل عرضًا لاوبريت انا مصري من أداء أبناء وزارة التضامن الاجتماعى الموهوبين من دور الرعاية وأبناء وزارة الشباب والرياضة.



وتسعى المبادرة التى تعد تجربة رائدة في الوطن العربي إلى زيادة عدد الأطفال المشاركين بالكورال لضمان الاستدامة واكتشاف الموهوبين منهم ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأبناء، إضافة إلى توفير الأمان الاجتماعى والدعم النفسى مع المساهمة فى تطوير مهارات التفكير الإيجابى والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال .