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التعديلات الدستورية

مستقبل وطن

الشرقية للدخان

نظم حزب مستقبل وطن أمانة الجيزة،  ندوة ثقافية بعنوان أنزل وشارك لشرح التعديلات الدستورية وحس المواطنين للمشاركة فى التعديلات الدستورية  ومدى أهميتها للمرحلة  القادمة وتأثيرها على استقرار واستمرار التقدم والنمو الاقتصادى للوطن وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بالشرقية للدخان.

يأتي ذلك تحت رعاية  النائب علاء والى أمين عام حزب مستقبل وطن في محافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم واللجنة النقابية بالشركة الشرقية للدخان وأمين العمال للحزب، هدى أدم و المهندس أحمد سمير العدل عضو هيئه مكتب  المحافظة وبحضور إيمان ناصف  عضو هيئة مكتب  المحافظة.


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بالصور.. مؤتمر حاشد لمستقبل وطن بالجيزة لدعم التعديلات الدستورية بالصور.. مؤتمر حاشد لمستقبل وطن بالجيزة لدعم التعديلات الدستورية بالصور.. مؤتمر حاشد لمستقبل وطن بالجيزة لدعم التعديلات الدستورية بالصور.. مؤتمر حاشد لمستقبل وطن بالجيزة لدعم التعديلات الدستورية بالصور.. مؤتمر حاشد لمستقبل وطن بالجيزة لدعم التعديلات الدستورية


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