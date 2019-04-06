النواب: زيارة وزير الآثار لسوهاج تحقق نهضة سياحية كبيرة بصعيد مصر

06 أبريل 2019 - 11:47 ص

رحب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، بزيارة الدكتور خالد عنان وزير الآثار ووفد من أغلب سفراء دول العالم بزيارتهم إلى المناطق الأثرية بسوهاج، مؤكدًا أن الزيارة تحقق نهضة سياحية كبيرة بصعيد مصر.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن الزيارة تحقق نقلة حضارية عظيمة طال انتظارها، وجهد كبير من وزارة الآثار ودعم كبير من الدولة المصرية بقيادة السيسي، مشيرًا إلى أن الزيارة تفتح أفاق جديدة وتتيح توفير فرص عمل عديدة لأبناء المحافظة.

وأضاف "وكيل أول مجلس النواب" أن أخميم ستعود لسابق عدها فهي بحق مانشستر ما قبل التاريخ، وتزدهر بها صناعة الحرير الطبيعي والسجاد اليدوي.

وأشار "الشريف" إلى أن مصر تنعم بمناظر طبيعية خلابة وشعب طيب الأعراق، مضيفًا: "نفخر ونعتز بوطننا العزيز مصر وتحيا مصر عظيمة بأهلها وجيشها فهم في رباط إلى يوم الدين.

ويقوم الدكتور خالد العناني وزير الاثار ويشاركه 40 سفيرًا فى زيارة معبد أبيدوس بالبلينا، وافتتاح مركز الزوار الجديد فى سوهاج.