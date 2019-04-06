المشاط تشارك بجلسة مغلقة للرؤساء المشاركين فى فعاليات المنتدى الاقتصادي

06 أبريل 2019 - 12:05 م

ينعقد المنتدى تحت عنوان "نحو نظم جديدة للتعاون"، خلال الفتـرة من 6 إلى 7 أبريل الجارى بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، بدعم ومشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا عبد الله.

وضمت الجلسة السيد بورچ برند رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، والسيدة سيجريد كاج وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الانمائي الهولندية، والسيد سوما تشاكرابارتي رئيس مجلس إدارة البنك الاوروبي للإعمار والتنمية، والسيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، والسيد ميريك دوسيك نائب رئيس الاعمال الچيوسياسية والإقليمية بالمنتدى، والسيد توني تشان رئيس جامعة الملك فهد للعلوم والتكنولوچيا، والسيد ألان بيچاني الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم بالإمارات العربية المتحدة.

وناقشت الجلسة المحاور الرئيسيّة للمنتدى وهي بناء نموذج اقتصادي جديد، وادارة بيئة صالحة للعالم العربي، والوصول الى أرضية مشتركة في عالم متعدد المفاهيم والاتجاهات، والثورة الصناعية الرابعة في العالم العربي، والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتعزيز التراث الفني والثقافي للدول، كما تم مناقشة اهمية إعطاء الفرص للشباب، وتقديم الدعم للشركات الناشئة في المنطقة وتنمية مواهب الشباب.

وقدمت الدكتورة رانيا المشاط مقترحا بتكوين مجموعة عمل من الوزراء والرؤساء المشاركين في المنتدى لتكون منصة لدفع التغيير في دول المنطقة لتبني المحاور الرئيسيّة التي يتناولها المنتدى وتحويلها الى خطط يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن هذا المنتدى يشارك فيه أكثر من 1000 شخصية قيادية على المستوى العالمي والإقليمي من الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية ورجال الاعمال والمجتمع المدني يمثلون 50 دولة حول العالم، بالإضافة الي مجموعة من الشباب الرائد في المنطقة.