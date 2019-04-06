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3 أشقاء يضربون حدادًا بـ"مطواة" بسبب خلافات مالية

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أقدم 3 أشقاء على ضرب حداد بمطواة للخلاف على مبلغ مالي اقترضه منهم، وتم نقل المصاب لمستشفى شبرا العام، وضبط المتهمين.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ من مستشفى شبرا العام بوصول "إسلام. ح.ف" 24 سنة، حداد، ومقيم دائرة المركز، مصابا بجرح قطعي بالبطن وتجمع دموي داخل البطن والحوض وتم حجزه لتلقي العلاج اللازم.

كما تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية.

وبسؤال المصاب اتهم كلاً من "مصطفى.ص"، 30 سنة، عامل، مصابا بكدمات بالساقين والرأس، وشقيقيه "أحمد.ص"، 36 سنة، طباخ، و"محمد.ص"، 44 سنة، كهربائي، لوجود خلافات مالية بين المجني عليه والمتهم الأول وحال قيامه بمطالبة المجني عليه بدفع المبلغ المالي المستحق له، حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثاني والثالث عليه بالضرب وقام الأول بطعنه بسلاح أبيض مطواة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول أنه محدث إصابة المجني عليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن مطواة، وتم التحفظ عليها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6543 جنح مركز قليوب لسنة 2019م، وتولت النيابة التحقيق.

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