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بوستر مبدئى لبرنامج "رامز" الجديد علي "إم بي سي"

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كشفت إدارة  قناة إم بي سي عن البوستر المبدئي لبرنامج "رامز خارج نطاق الخدمة" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2019، وتتكتم إدارة القناة عن تفاصيل البرنامج بشكل كبير .

ومن المقرر أن تدور فكرة البرنامج حول استضافت بعض النجوم ووضع منوم لهم في عصير يقدم علي متن الطائرة، وتحدث حالة هرج ومرج بأن الطائرة سوق تسقط، وبعد ان ينام الضيف يجد نفسه في ضيق للغاية يتواجد فيه الضحايا حيث يثيرون في حارة طويلة مليئة بالكاميرات المخفية، ويتفاجىء الضيف بعدد من الخدع التي تظهر خلال تواجده بهذا المكان.

ومن المحتمل أن تكون فكرة البرنامج مختلفة تمامًا عن كل ما نشر حولها، وأن يتم التدبير لموقف مختلف تمامًا عما أشيع.





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