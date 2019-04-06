ننشر أسماء المحالين للمفتى فى الهجوم على فندق بالهرم

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فندق الأهرامات

الهجوم على فندق الأهرامات

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الدائرة 5 إرهاب، إحالة أوراق 7 متهمين في قضية الهجوم على فندق بالهرم للمفتى وحددت جلسة 22 يونيو النطق بالحكم  بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني  واحمد عبد الحكم وسكرتارية محمد سليمان .

والمتهمون المحبوسون هم كل من عبد العال عبد الفتاح واحمد محمد حسن مرسى   وأسامة  سيف سليمان ومصطفى خالد محمد وأحمد محمد قاسم وحسن إبراهيم حلمى  و كريم  منتصر منجد وعبد العزيز ممدوح ويوسف عبد العال عبد الفتاح وأحمد  خالد أحمد  ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب وعبد الرحمن عاطف ومحمد مصطفى  محمد   وكريم حميدة على وآسر محمد زهر الدين ويوسف محمد صبحى ومحمد خلف  جمعة  وأحمد  بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة و أحمد صالح عبد  الفتاح  وعلي عاطف علي الساعي و محمود عبد القادر علي سعد وبسام أسامة محمد  بطل  ويوسف  محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدي.

وأسندت  النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13  فبراير  2016  قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال  وهاجموا  فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر  فضلا عن ارتكاب جرائم  التجمهر  واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

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