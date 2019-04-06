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كاتب سعودي يفجّر مفاجأة عن "الملك سلمان"

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الملك سلمان

الحربي

20 ألأف كتاب

في مفاجأة عن حياة الملك سلمان الثقافية قال الكاتب السعودي، نايف الحربي، إن الملك سلمان رمز عربي وإسلامي، ورمز للثقافة.

وأضاف الحربي خلال مشاركته في أحد برامج قناة "السعودية 24" إن الملك كثيرًا ما يطلق عليه المثقف ويقال إنه قرأ في حياته نحو 120 ألف كتاب.

وفجر تصريح الكاتب السعودي موجة كبيرة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل ناشطين، قالوا إن الرقم الذي ذكره لا يمكن أن يستوعبه عقل.

العجيب أن بعض الناشطين قاموا بعملية حسابية للرقم الذي ذكره الحربي، فظهر أن هذا الرقم من المستحيل أن يتحقق، معتبرين أن مثل هذه التصريحات تضر بالقيادة السعودية.

وغرد أحد رواد تويتر قائلاً: " لو افترضنا أن الملك سلمان قرأ كل يوم كتابًا فإنه سيحتاج الى 329 عامًا تقريبًا لقراءة 120 ألف كتاب.. ما هذا الهراء".

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