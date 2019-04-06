براءة توفيق عكاشة في تزوير شهادة الدكتوراه

06 أبريل 2019 - 01:11 م

قضت محكمة جنح النقض ببراءة توفيق عكاشة، في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه ليصبح الحكم نهائي بات.

كانت محكمة جنح النقض، قضت في 24 نوفمبر الماضي، بقبول الطعن المقدم من النائب البرلماني السابق، والإعلامى توفيق عكاشة، على حكم حبسه سنة في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراة، وحددت جلسة 12 يناير المقبل لتحديد نظر القضية مرة أخرى.

وكانت محكمة جنح أول مدينة نصر، برئاسة المستشار رامي عرايس، قضت في 10 مايو العام الماضي، بحبس البرلماني السابق توفيق عكاشة، لمدة عام، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة تزوير شهادة الدكتوارة,