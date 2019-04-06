تطورات جديدة في واقعة رئيس الزمالك والسيدتين

06 أبريل 2019 - 01:11 م

حررت مايسة محمود حمدى، وشقيقتها ملك، محضرين ضد رئيس نادى الزمالك، فى واقعة التعدى عليهما من قبل منصور، وعمال النادى النهرى، وذلك بعد المشادة الكلامية التى وقعت بينهما .

وقالت عضوتا النادى فى أقوالهما، إنهما فوجئا بما حدث فى النادى وتوجيه سب لهما، وطلبتا في المحضر الأول، بعدم تعرض رئيس النادي لهما وكذلك للمقربين منهما، والمحضر الثاني وجَّه له تهمة السب والقذف بعدما قال في فيديو مسجل إن إحداهما كانت تتعاطى الحشيش، وحمل المحضر رقم إدارى2999 لسنة 2019 إداري العجوزة .

وفى وقت سابق كشفت مايسة محمود حمدي، وشقيقتها ملكة، السيدتين اللتين نشرتا فيديو يستنجدان فيه، من رئيس نادي الزمالك، وأمن النادي، تفاصيل واقعة التعدي عليهم داخل نادي الزمالك النهري.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن الواقعة بدأت بمروره عليهما، وهما متواجدتان في مركز الصيد بنادي الزمالك، متابعة: “لقيت رئيس نادي الزمالك نازل فكنت حاطة رجل على رجل، وقف وقالي نزلي رجلك أنا مرتضى".

وأضافت مايسة، والتي تعمل في قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، أنه قام بإلقاء "السجاير" خاصتها في النيل، قائلًة: “ومش من حقه، جوزي نفسه ملوش يعمل كده!”.

وأوضحت أنها فوجئت برئيس نادي الزمالك، يستدعي الأمن، ويأمرهم بالتعدي عليها وشقيقتها، وطلب منهم حبسنا داخل النادي، وتطاول عليهما بالسب كما ظهر بالفيديو المسجل.

وأكدت مايسة، أنها استنجدت بقوات الأمن، قائلًة: “عملت بلاغ للنجدة ومجتش، فكلمتهم تاني وقولتلهم أنا واقفة في النادي ومحدش جه ولا عشان هو مرتضى؟!.. فقالولي إني كلمت في الأول نجدة القاهرة فقولتلهم اعملوا بلاغ جديد بالجيزة وانقذوني”.

وأشارت إلى أن الأمن لم يأت، وتدخل عدد من أعضاء إدارة النادي لإنهاء الأزمة، وفتح مرتضى الباب وقال، “خرجوهم من النادي”، مؤكدًة أنها رفضت أن تخرج.

واستكملت مايسة، أن مدير أمن النادي ونائب رئيس نادي الزمالك، حاولوا احتواء الأزمة بالصلح، وحينما رفضت، فوجئت بقولهم: “مرتضى نائب وعنده حصانة، وفوق الجميع "

ولفتت إلى أنها حينما وجدت النجدة لا تتحرك، وكان زوج شقيقتها حضر بالنادي، خرجوا لتحرير محضر في قسم العجوزة، فإذ بهم يجدون محامي تابع لمرتضى.

وقالت مايسة، إنه تم إبلاغهم وهم بالقسم، أن رئيس النادي حرر ضدهم محضر بالاعتداء على أمن الزمالك وعمال النظافة، مشيرًة إلى أنها حررت محضر بالواقعة وعلى الرغم من أن القسم رفض أن يدون عبارات الإساءة للرئيس، إلا أنها تمسكت بحقها خاصة أن ذلك الكلام موجود بالفيديو، والمحضر يحمل رقم “2999/ م2019” إداري العجوزة.