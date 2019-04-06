بالصور.. عنيك في عنينا تكافح العمى بالكشف على 750 مواطنًا بالبحيرة

06 أبريل 2019 - 01:12 م

في إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة" تواصل مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء عملها في المحافظات، للكشف عن أمراض العيون لأهالينا من غير القادرين.

وصرح هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، بأن قافلة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، انطلقت أمس بقرى اليشع وادم التابعين لمركز النوبارية بمحافظة البحيرة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 750 مواطنًا من غير القادرين بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية.

وأضاف عبد الفتاح، أن القافلة انطلقت منذ الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، بالمدرسة الابتدائية بقرية اليشع، وتم الكشف على الأهالي وصرف 431 من العبوات العلاجية خلال القافلة، مشيرا إلى أن مبادرة "عنيك في عنينا" تتحمل كل التكاليف بدء من الكشف وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية للحالات المستحقة بالمجان.

من جانبها صرحت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذى لمبادرة "عنيك في عنينا" أن المبادرة تحظى بإقبال كبير من الأهالي وسمعة طبية وأن المواطنين الذي يتم توقيع الكشف عليهم خلال القافلة لديهم قدر كبير من الوعي بوجود مشكلة في العين، وبالتالي يحاولون الكشف لحلها، مشيرة إلى أن خلال القافلة تم اكتشاف 131 حالة تحتاج لنظارة طبية، وأكثر من 140 حالة يحتاجون للتدخل الجراحي ما بين عمليات إزالة مياه بيضاء وظفرة وزرع عدسة وأيضا زرع قرنية.