لم يرحم بكاءه..عاطل يغتصب طفل عمره 6 سنوات بالبدرشين

06 أبريل 2019 - 01:22 م

أقدم عامل على اغتصاب طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بالبدرشين.

وتلقى قسم شرطة البدرشين بلاغًا من ربة منزل، يفيد بقيام "خ.أ.ح" 36 سنة عامل بإحدى الشركات، مقيم بقرية منشية دهشور بدائرة القسم، باستدراج نجلها "أ.م.أ.ق" 6 سنوات، والتعدي عليه جنسيًا، وأنها اكتشفت الواقعة، بعد أن عاد ابنها إلى المنزل، وهو فى حالة من البكاء الشديد، وعندما سألته عن بكائه، حكى ما تعرض له من المتهم، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم.

وتحرر المحضر رقم 6399 لسنة 2019 جنح البدرشين، وتولت النيابة العامة التحقيقات