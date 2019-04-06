وزيرة الهجرة: «بستفيد من السوشيال ميديا في هذه الأمور»

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السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

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مكرم: 23 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج لمصر

خالد العناني

وزارة الاثار

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن "السوشيال ميديا" سلاح ذو حدين، وأنها حريصة على أن تستفيد منه بصورة إيجابية.

وأضافت مكرم أنها قبل توليها للوزارة كانت تستخدمه للتواصل مع أصدقائها ومعرفة أخبارهم، ولكنها عقب توليها الوزارة أصبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مختلفة قليلاً، حيث تساعدها هذه المواقع معرفة الكثير من آراء المصريين خارجيًا وداخليا.

وأوضحت مكرم، خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية " صدى البلد"، أنها تتواصل في بعض الأحيان مع أفراد الوزارة عن طريق برنامج  "الواتس أب"، كما أنها تتواصل مع المصريين بالخارج عن طريق البرنامج ذاته ومشتركة معهم في مجموعات خاصة بهم، مبررة ذلك بأنها وسيلة سريعة للتواصل معهم ومعرفة أرائهم .

وتابعت مكرم، أنها دائما ما تتحدث مع المصريين بالخارج عبر هذه "الجروبات" وخاصة في وجود المشاكل الكبيرة، مشيرة إلى أنه في البدايات عند اشتراكها في هذه الجروبات لم يتصور المصريين بالخارج أنها مشتركة معهم.

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