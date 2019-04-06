  • السبت 06 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:41 م
بحث متقدم
ضابط يمني

ضابط يتبرأ من والده لحصوله على سيارة من الحوثى

الدكتور مختار جمعة

وزير الأوقاف: «الحرية السياسية في مصر بلا سقف»

إيمان العميري

بالفيديو.. فنانة شهيرة:« أقسم بالله أنا المهدي المنتظر»

السفيرة نبيلة مكرم

وزيرة الهجرة: «بستفيد من السوشيال ميديا في هذه الأمور»

الإعلامي توفيق عكاشة

براءة توفيق عكاشة في تزوير شهادة الدكتوراه

نهري

تطورات جديدة في واقعة رئيس الزمالك والسيدتين

الملك سلمان

كاتب سعودي يفجّر مفاجأة عن "الملك سلمان"

محاكمة

ننشر أسماء المحالين للمفتى فى الهجوم على فندق بالهرم

مجلس النواب

مقترح برلمانى باكتفاء المسئولين بسيارة واحدة

باومل

موقع إسرائيلي : 10 جثامين تم إعادتها لإسرائيل

نص كلمة "السعيد" بالدورة الـ 44 لمجلس محافظى البنك الإسلامى بمراكش

آخر الأخبار

هالة السعيد
هالة السعيد

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

نص كلمة "وزيرة الصحة" بالدورة الـ 5 للجنة السكان بالأمم المتحدة

#

ارتفاع حصيلة ضحايا سيول إيران إلى 44 شخصًا

#

تعرف على التفاصيل الحقيقية للحكم بإعدام كوكب الشرق

#

أفريكسيم بنك" يفعل صندوقا جديدا بقيمة 100 مليون دولار

وزارة التخطيط

هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة  السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة، إن الحوار مع الدول العربية وخاصة المغرب الشقيقة يعد فرصة جيدة لتبادل الآراء والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية، في المجالات والقضايا التنموية المهمة التي يتناولها النقاش خاصة ما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في سد فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أو تفعيل التصنيع الذكي، وبناء اقتصادات شاملة تتسم بالنمو الاحتوائي والمستدام الذي يوفر فرص تشغيل تستوعب المنضمين لسوق العمل سنويًا.

وأضافت السعيد خلال كلمتها فى باجتماع المائدة المستديرة للمحافظين حول "مطلب التحول.. حماية لمستقبل بلداننا في عالم سريع التغير"، وذلك على هامش مشاركتها بصفتها محافظًا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، بأعمال الدورة الـ44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية والتي تختتم فعالياتها اليوم بمدينة مراكش بالمغرب، أن الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة والتي تم تدشينها في سبتمبر عام 2015 في إطار الأمم المتحدة متمثلة في "خطة التنمية المستدامة 2030"، كانت قد أولت اهتمامًا كبيرًا بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية لتحقيق الأهداف السبعة عشرة لهذه الخطة مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة، وما تتطلبه من برامج ومشروعات، يستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كل الموارد المتاحة لدى الحكومات والقطاع الخاص.

وأكدت أنه تأكيد لهذا الارتباط الوثيق بين أهمية توافر التمويل، وضرورة الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني، جاء الهدف السابع عشر من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 حول "تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة"، مشيرة على أن الحديث حاليًا أصبح حول ضرورة تــــوفير ما يعرف "بالتمويل المستدام"، والذي يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية في فكر وممارسات المؤسسات المالية.

وعن الاحتياجات التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة أوضحت وزيرة التخطيط أن التقديرات تتفاوت في هذا الشأن إلا أنها تجمع على الانتقال من الحديث عن المليارات إلى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية المستدامة، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 5 – 7 تريليونات دولار سنويًا حتى عام 2030 في حين قُدرِت فجوة التمويل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في الدول الشقيقة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنحو تريليون دولار.

ولفتت السعيد إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل وتنفيذ مشروعات التنمية، متابعة أن على المستوى الوطني، عند وضع الدولة المصرية لخطتها الوطنية لتحقــــيق التنميةِ الشاملة والمستدامة، متمثلة في رؤية مصر 2030 والتي أطلقتها الحكومة في فبراير عام 2016 بحضور رئيس الجمهورية لتمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة حرصت مصـر على أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة؛ البعــد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

وأضافت أن تلك الرؤية تمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، حيث حرصت الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة تضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية.

واستكملت السعيد حديثها حول تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي بدأته مصر في نوفمبر 2016 إذ يتضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف، إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة.

وتابعت أن البرنامج يتضمن كذلك اتخاذ العديد من الإصلاحات الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية وللمساهمة في تنمية الاقتصاد، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.

وأشارت السعيد إلى أن أهم الجهود والإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الدولة سواء في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 أو في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي قد ارتكزت على عدد من النقاط تتضمن إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة، وذلك من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات.

ولفتت إلى قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد بالإضافة إلى العمل الجاري لإصدار قانون الجمارك الجديد وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى أن كل تلك المشروعات تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي مؤكدة حرص الحكومة على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة من القوانين والتشريعات من خلال تأهيل مختلف الجهات المعنية لتطبيق هذه القوانين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "السبسي" لن أنوي الترشح للرئاسة مجددًا
» تشكيل الأهلي لمواجهة صن دوانز
» انتهاء دعوى حبس داليا البحيرى سنتين
» "الآثار" تدعو سفراء العالم لهذا الأمر
» بوستر مبدئى لبرنامج "رامز" الجديد علي "إم بي سي"
» إحالة 7 متهمين للمفتى فى "الهجوم على فندق الأهرامات"
» بلاغ يتهم "مطر" وأشقاءه بتشكيل خلية إرهابية
» قطار يصدم سيارة إسعاف
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري
» خادم الحرمين وولي عهد أبوظبي بالقاهرة لأول مرة الإثنين المقبل
» صحيفة عبرية تدين الجيش الإسرائيلي لقتله مسعفا فلسطينيا

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات