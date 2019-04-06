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ضابط يتبرأ من والده لحصوله على سيارة من الحوثى

عرب وعالم

ضابط يمني
ضابط يمني

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الصيادي

أعلن أحد الضباط في اليمن الرائد حميد عبد الواحد الصيادي، تبرؤه من والده أحد مشايخ قبيلة العود.

وقرر الصيادي إعلان هذا القرار، عقب ظهور والده في فيديو، وهو يستلم مفتاح سيارة جديدة أهداها له عبدالملك الحوثي.

وأضاف حميد عبر صفحته في "فيس بوك"، أنه في جبهة حمك والعود كان لي الشرف أنني كنت من أوائل الرجال الذين كان لهم الشرف في الدفاع عن المنطقة وعن الوطن بشكل عام.. وقمت بالدفاع ضد براثن الانقلابيين الحوثيين، منذ أن أطلقت أول طلقة من بندقيتي بوجه الحوثيين ولقد كانت تلك الرصاصة هي أول كلمة أعلنت من خلالها موقفي الواضح بأنني اخترت طريق الحق وهو طريق الدفاع عن الجمهورية والوقوف مع الشرعية.

وتابع قائلا: قمت بمواجهة الانقلابيين بعتادي الشخصي، ولم أطمع بمناصب أو بمال وإنما كان هدفي هو تحقيق النصر وتحرير كل مناطق اليمن من الكهنوت الحوثي، وهكذا هو موقفي وموقف كل الأحرار من قبيلتنا آل الصيادي التي امتد نضالها على امتداد ربوع اليمن.

كما أشار إلى أنه تفاجأ ببعض الأصوات التي تشكك بنضال قبيلة آل الصيادي، ويريدون تشويه نضالنا وذلك بسبب وجود بعض المتحوثين من الأسرة، منوها أن هؤلاء المتحوّثين لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون الأبطال الأحرار الذين اختاروا طريق الحق.

وشدد في حديثه أن ما قام به والدي وأخي لا يعنيني ولا يمثلني في رأيي وموقفي، حيث كان آخر لقاء مع والدي وأخي قبل 4 أعوام تقريبا، منذ أن توجهت إلى مديرية قعطبة عام 2015م، لمواجهة الانقلابيين.

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