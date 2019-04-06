  • السبت 06 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر04:14 م
بحث متقدم
سامح شكري

أول تعليق من الخارجية عن الاشتباكات في ليبيا.."الوضع مقلق"

السيسي

جمعة: مناقشة صلاحيات "الرئيس" تعد دليلًا علي الحرية بـ"مصر"

الأهلى

بث مباشر.. الأهلي يواجه صن دوانز بدوري أبطال أفريقيا

مسجد

تطورات جديدة بقضية مقتل «قاتل إمام الهرم».. وتشميع المسجد

البشير

مجددًا..مظاهرات حاشدة تجتاح "السودان"

ضابط يمني

ضابط يتبرأ من والده لحصوله على سيارة من الحوثى

الدكتور مختار جمعة

وزير الأوقاف: «الحرية السياسية في مصر بلا سقف»

إيمان العميري

بالفيديو.. فنانة شهيرة:« أقسم بالله أنا المهدي المنتظر»

السفيرة نبيلة مكرم

وزيرة الهجرة: «بستفيد من السوشيال ميديا في هذه الأمور»

الإعلامي توفيق عكاشة

براءة توفيق عكاشة في تزوير شهادة الدكتوراه

أول تعليق من الخارجية عن الاشتباكات في ليبيا.."الوضع مقلق"

آخر الأخبار

سامح شكري
سامح شكري

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

مصر توجه رسالة للشعب الليبي بشأن الاشتباكات

#

أول تعليق من الخارجية المصرية على الأحداث في ليبيا

#

أديب عن استفتاء الدستور: "اللي مش هينزل هيدفع"

#

مصر تدين بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين على مسجديّن في نيوزيلندا

روسيا

مصر

الخارجية

شكري

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن هناك تطابق في وجهات النظر بين مصر وروسيا فيما يتعلق بحل الأزمة الليبية بعيدًا عن الحلول العسكرية، والتوصل الى حل ليبي ليبي باعتباره الحل الوحيد لخلق الأرضية المناسبة للتفاهم بين الأشقاء .

وأشار شكري إلى أن الوضع في ليبيا في مجمله على مدى السنوات الماضية "مقلق"، فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه أطراف اقليمية للميليشيات بما يزيد من عدم الاستقرار وتهديد لسيادة ووحدة الأراضي الليبية، وكل هذا دعانا إلى توحيد المؤسسة العسكرية وإعادة المؤسسات كافة .

ولفت إلى ضرورة التوصل إلى الوضع الذي يؤهل لانتخابات تكتسب الشرعية وإعادة البلاد إلى الاستقرار، مطالبًا كل الأطراف بضبط النفس والبعد عن الأعمال العسكرية والتفاعل الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي، لافتًا إلى أن الأزمة هناك لا تحل عسكريا ولكن من خلال التوافق والحوار للتعبير عن إرادة الشعب الليبي .

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "السبسي" لن أنوي الترشح للرئاسة مجددًا
» تشكيل الأهلي لمواجهة صن دوانز
» انتهاء دعوى حبس داليا البحيرى سنتين
» "الآثار" تدعو سفراء العالم لهذا الأمر
» بوستر مبدئى لبرنامج "رامز" الجديد علي "إم بي سي"
» إحالة 7 متهمين للمفتى فى "الهجوم على فندق الأهرامات"
» بلاغ يتهم "مطر" وأشقاءه بتشكيل خلية إرهابية
» قطار يصدم سيارة إسعاف
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري
» خادم الحرمين وولي عهد أبوظبي بالقاهرة لأول مرة الإثنين المقبل
» صحيفة عبرية تدين الجيش الإسرائيلي لقتله مسعفا فلسطينيا

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:22 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات