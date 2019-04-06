أول تعليق من الخارجية عن الاشتباكات في ليبيا.."الوضع مقلق"

06 أبريل 2019 - 03:25 م

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن هناك تطابق في وجهات النظر بين مصر وروسيا فيما يتعلق بحل الأزمة الليبية بعيدًا عن الحلول العسكرية، والتوصل الى حل ليبي ليبي باعتباره الحل الوحيد لخلق الأرضية المناسبة للتفاهم بين الأشقاء .

وأشار شكري إلى أن الوضع في ليبيا في مجمله على مدى السنوات الماضية "مقلق"، فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه أطراف اقليمية للميليشيات بما يزيد من عدم الاستقرار وتهديد لسيادة ووحدة الأراضي الليبية، وكل هذا دعانا إلى توحيد المؤسسة العسكرية وإعادة المؤسسات كافة .

ولفت إلى ضرورة التوصل إلى الوضع الذي يؤهل لانتخابات تكتسب الشرعية وإعادة البلاد إلى الاستقرار، مطالبًا كل الأطراف بضبط النفس والبعد عن الأعمال العسكرية والتفاعل الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي، لافتًا إلى أن الأزمة هناك لا تحل عسكريا ولكن من خلال التوافق والحوار للتعبير عن إرادة الشعب الليبي .