طاقة النواب: "قطاع البترول وش الخير على مصر وشعبها"

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الحياة السياسية

النائب طلعت السويدى
النائب طلعت السويدى

حسن علام- متابعات

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مجلس النواب

المهندس طارق الملا،

النائب طلعت السويدى

رئيس لجنة الطاقة والبيئة

أعلن النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، دعم اللجنة لتصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التي أكد فيها أن إستراتيجية الوزارة الجاري تنفيذها حاليًا تشتمل على تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية، وذلك لاستيعاب كميات الغاز الإضافية التي تم وضعها على الإنتاج من المراحل الأولى من مشروعات تنمية الاكتشافات الغازية التي تحققت مؤخرًا بمنطقة البحر المتوسط، وكذلك استيعاب كميات الغاز المستهدفة خلال المرحلة المقبلة نتيجة استكمال باقي مراحل تنمية تلك الاكتشافات، ما يسهم إيجابًا في استدامة تأمين إمداد قطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة باحتياجاتها من الغاز الطبيعي ولاسيما قطاعي الكهرباء والصناعة مع العمل على تعظيم استخدام الغاز ليصل إلى جميع مناطق محافظات مصر باعتباره الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وقال السويدي، في بيان له أصدره اليوم، السبت، إن اللجنة سوف تتابع عن كثب تصريحات وزير البترول التي أكد فيها أن مشروعات تطوير وتدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها تعد أحد المحاور الهامة التي ستلعب دورًا كبيرًا في تحقيق مشروع مصر القومي لتحويلها إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية كونها أحد الأنشطة الهامة المنوطة بتحسين الأداء وزيادة الإنتاج من خلال حماية الأفراد والمعدات والمنشآت والحفاظ على بيئة العمل.


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