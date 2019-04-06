قطاع الأعمال: 11.3 مليار جنيه أرباح شركات القطاع خلال 2017-2018

06 أبريل 2019 - 05:13 م

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركات التابعة حققت صافي ربح بلغ 11.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2017-2018.

وأضاف الوزير ن إجمالي أرباح الشركات الرابحة بلغ نحو 18.5 مليار جنيه مقابل 7.2 مليار خسائر الشركات الخاسرة، وفقاً لبيان صحفي.





وكشف الوزير في أكتوبر 2018، عن خطة الوزارة لتحويل 25 شركة تابعة لقطاع العمال إلى الربحية، فيما أشار إلى أن تصفية الشركة القومية للأسمنت كان أمراً ضرورياً، لأنها كانت مسؤولة عن النصيب الأكبر بين الشركات الخاسرة.





وفي سياق متصل كشف الوزير أن الوزارة قامت بدعوة شركات خاصة للشراكة في شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، للوصول بإنتاج يصل إلى 1.2 ألف طن حديد سنويًا.